Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, dice a Sky Sport la sua sulla squadra di Luciano Spalletti: "Rispetto alla partita contro il Benevento l’Inter ha fatto dei passi da gigante. I nerazzurri hanno fatto la stessa partita dell’andata e con le grandi Spalletti non ha mai perso. Il Napoli non aveva la cattiveria giusta per vincere questa partita, sembra quasi che non creda più allo scudetto".