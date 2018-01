Roberto Boninsegna, ex centravanti dell'Inter, parla a Lady Radio di Mauro Icardi: "Icardi è in crisi, ma non per colpa sua. Se non segna più, è prevalentemente per via del fatto che nelle ultime settimane sia Candreva che Perisic hanno avuto un momento di flessione. Nel gioco di Spalletti gli esterni sono fondamentali, perché vanno a rifornire la prima punta: se manca il loro apporto offensivo, ne risente l'intera fase di realizzazione"