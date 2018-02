Roberto Boninsegna, ex attaccante di Juve e Inter, parla a FCInternews.it: "Il trasferimento alla Juve? Purtroppo allora c'era il vincolo, non si poteva rinunciare. La cessione ai bianconeri è stata come una pugnalata al cuore per me, che come ripeto sono nerazzurro da sempre. Per me quella è stata una sconfitta, ero incazzato ed arrabbiato. Anche se devo dire che a Torino ho vissuto tre anni ricchi di successi: ho vinto due Scudetti, una Coppa UEFA ed una Coppa Italia. Perciò meglio di così non poteva andare, anzi, se devo dire una cattiveria, ringrazio quelli che hanno convinto Fraizzoli a mandarmi via"