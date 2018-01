Tarcisio Burgnich, bandiera della Grande Inter, ha parlato a FCInternews.it della squadra ora allenata da Luciano Spalletti: "A mio avviso, in quanto a qualità, sulla carta questa squadra ha tutte le credenziali per poter concludere in vetta il campionato. Fin qui credo che i risultati racimolati dall’Inter siano inqualificabili in confronto al valore della rosa. Spalletti? Ha una dura responsabilità, perché deve tenere il gruppo ben amalgamato. La rosa è formata da ottimi giocatori, anche se manca uno che faccia la differenza: ai nostri tempi c’erano Mazzola, Suarez… Questi nomi di spicco nell’Inter di adesso non ci sono, ma d’altro canto l’organico ha dimostrato di essere molto valido. In chi mi rivedo? Tatticamente parlando penso a D’Ambrosio, che considero un atleta esemplare".