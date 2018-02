Youri, ex trequartista dell’, parla della sua esperienza in nerazzurro. Queste le parole riportate da fcinternews: “È un piacere enorme giocare per Inter Forever, in queste partite c'è tutto il bello del calcio: il gusto della sfida, il piacere e il divertimento del gioco, ma tutto senza pressione. Giocare questo tipo di partire con così tante stelle è importante per i fan ma anche per il club. Il mio momento più alto all'Inter? Ogni giorno è stato grande all'Inter, ma se proprio debbo scegliere dico la vittoria della coppa UEFA a Parigi come momento di squadra; mentre il gol in rovesciata contro Roma, che è stato scelto uno dei più bei gol del secolo, è senza dubbio il momento più alto a livello personale”.