Maurizio Ganz, ex attaccante, tra le altre, di Inter e Milan, parla a Sky Sport: "Mi aspettavo il Milan davanti all'Inter, i rossoneri hanno deluso molto. Anche l'Inter, però, adesso non è condizione: ieri sera con la Fiorentina, ad esempio, i nerazzurri hanno giocato davvero male. Il nuovo Ganz? Ce ne son tanti, anche più forti di me. Penso ad esempio a Icardi: quello che fa lui è ciò che deve fare un attaccante, il gol. In area è micidiale, come ha dimostrato anche ieri con quella splendida rete"