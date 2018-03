Maicon, ex terzino dell'Inter, parla a Sky Sport dei suoi momenti più belli in nerazzurro: "La partita più bella è stata la mia prima al Mondiale col Brasile. Finale col Bayern? Anche quella, è entrata nella storia di una società importante come l'Inter. I gol più belli? Dico quello segnato con l'Under 23 che è simile a quello di Maradona, E poi quello alla Juve segnato in un momento importante del campionato. Quello d'esterno nel derby? Non l'ho dedicato a Savino (ride ndr), ma a mio figlio".