Nicola Ventola, ex attaccante di Inter e Bari, parla a RMC Sport del momento che stanno attraversando i nerazzurri: "Sicuramente all'inizio c'erano i risultati e il gioco in alcune partite. In questo momento, però, la squadra nerazzurra non può permettersi di giocare senza alcuni elementi. Le partite poi si possono perdere, ma non come a Genova. Loro arrivavano prima sulla palla e la squadra di Luciano Spalletti non riusciva a fare gioco. Capisco l'amarezza dei tifosi, ma in questi casi la colpa è sempre da dividere. L'Inter vista nelle ultime 5-6 partite preoccupa, ma non possiamo dimenticare il passato. Dobbiamo trovare un certo equilibrio oppure un po' di pazienza"