Ivan Zamorano, ex attaccante dell'Inter, parla della società nerazzurra a margine dei sorteggi dell'International Champions Cup: "I prospetti sono buoni, credo che la società stia crescendo. Indubbiamente veniamo da anni difficili, anche se mi sembra che il club stia cambiando. Senz'altro la squadra è in fase di progresso e non posso far altro che augurarmi che l'Inter torni ad essere al più presto possibile una delle più forti al mondo".