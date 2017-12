Il fair play finanziario Uefa frena il mercato invernale dell'Inter. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il comitato che sovraintende al settlement agreement col club nerazzurro ha sentenziato che il prestito gratuito del centrocampista brasiliano Ramires dal Jiangsu Suning sarebbe un aiuto tra club dello stesso proprietario.



MERCATO IN SALITA - Inoltre, sempre secondo gli impegni presi con l'Uefa, l'Inter può destinare al monte ingaggi al massimo il 60% del fatturato annuo, che attualmente è sui 200 milioni di euro. Ramires in Cina ha uno stipendio da 10 milioni netti a stagione, Pastore al PSG guadagna ben 14 milioni lordi all'anno e Mkhitaryan al Manchester United addirittura 18 milioni lordi. Senza dimenticare che a gennaio Ausilio e Sabatini non possono nemmeno utilizzare la formula del prestito con obbligo di riscatto, così le speranze di riuscita di questi affari sono ridotte al lumicino. Sarà fondamentale riuscire a vendere bene almeno uno tra Brozovic e Joao Mario.