Non solo una delle migliori difese del torneo, adesso l'Inter di Spalletti sa essere pericolosa anche in attacco. È quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega quanto questo upgrade renda felice il tecnico toscano.



“La sua Inter che è diventata una vera e propria macchina da gol (4 volte nelle ultime 9 giornate ha segnato 3 o più reti in un incontro) lo fa essere orgoglioso e soprattutto ottimista in vista del futuro. Luciano Spalletti è convinto che alla fine la qualificazione alla Champions arriverà e, come lo aveva detto sabato per motivare al massimo lo spogliatoio, lo ha ribadito ieri, prima che l’Atalanta fermasse la Lazio e gli regalasse la possibilità (con un’affermazione contro il Sassuolo sabato) di giocarsi il tutto per tutto all’Olimpico domenica 20 contro gli uomini di Simone Inzaghi”.