Quella dell'Inter contro il Verona è un'ottima vittoria in vista del derby. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Perisic e Icardi abbiano finalmente ritrovato quell'intesa di inizio stagione poi inspiegabilmente evaporata.



“Se doveva essere un allenamento per il derby, lo è anche sul piano fisico e della voglia di cercare sempre il gol, non soltanto su quello mentale come aveva chiesto Spalletti. Quei due, cioè Icardi e Perisic, si esercitano a cercarsi e a esultare insieme: diventano così 15 gli inviti gol del croato per il capitano. Il primo in questa gara è addirittura di mano, su rimessa laterale da centrocampo. Uguale a un altro di Roberto Carlos, ex interista, per Raul nella finale di Champions del 2002”.