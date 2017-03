L'edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia le difficoltà nerazzurre in trasferta: gli uomini di Pioli fanno fatica a raccogliere punti lontano dal Meazza e anche Icardi, se si parla di gol, sembra soffrire dello stesso problema.



"L’emblema delle difficoltà nerazzurre a segnare in trasferta è Mauro Icardi, capocannoniere dell’Inter in campionato con 16 centri: 12 li ha firmati a San Siro, mentre in trasferta è a quota 4 (2 doppiette contro Pescara ed Empoli che hanno fruttato 6 punti). Lontano da San Siro non segna dalla trasferta in terra toscana dal 21 settembre e spera di interrompere l’astinenza a Cagliari dopo aver firmato la seconda rete del suo 2017 contro la Roma a San Siro. Dalla vena di Maurito e dall’impenetrabilità della difesa, che nelle ultime 5 trasferte ha subito solo 2 gol mantenendo la porta imbattuta 3 volte, dipendono i sogni Champions di Pioli".