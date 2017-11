La rosa dell'Inter presenta lacune da colmare nel prossimo mercato di gennaio. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Suning non possa esimersi dal mettere a disposizione di Spalletti qualche rinforzo nei punti giusti.



“Spalletti non dispone di grande talento in rosa: dalla metà campo in avanti manca infatti gente dal dribbling facile, in grado di creare sistematicamente superiorità numerica. Lacune tecniche e numeriche (servono un altro centrocampista di gamba e almeno un difensore centrale) che dovranno necessariamente essere colmate a gennaio se in corso Vittorio Emanuele intendono mettere in sicurezza il quarto posto, ovvero l’obiettivo più credibile. Il campionato è una maratona che alla lunga rende giustizia alle squadre più forti, soprattutto alle rose più profonde. E in questo senso Juve, Napoli e Roma appaiono decisamente superiori ai nerazzurri che a loro volta non sono per niente al sicuro nei confronti della Lazio. Sprecare il «fattore Spalletti» sarebbe davvero un delitto da parte di Suning…”