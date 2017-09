L’Inter non ha ancora smesso di pensare a Pellegri e Salcedo. In estate i due giovani sono stati a un passo dai nerazzurri: 15 milioni di euro più altri 15 di bonus legati alle presenze l’offerta per Pellegri, 5 più eventuali 25 di bonus quella per Salcedo. Ora, però, secondo La Gazzetta dello Sport, le cifre possono lievitare per l’interesse di Milan e Juve.