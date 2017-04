L'allenatore dell', interverrà in conferenza stampa dal Suning Sport Centre di Appiano Gentile per presentare l'importante sfida di campionato che lunedì sera vedrà la formazione nerazzurra affrontare a San Siro la. Seguirà la conferenza con un live tweet il nostro inviato Pasquale Guarro."Da qui alla fine dobbiamo dare il massimo e provare a vincere sempre, Abbiamo una base solida, fatta di atteggiamenti e identità e su questa base bisogna perfezionare il nostro livello di gioco. Non è ancora il momento per i bilanci, ma bisogna rimanere concentrati. Non dobbiamo porci limiti, abbiamo i valori per vincere ogni singola partita. Una alla volta, nove partite, se le vinceremo tutte potremo sperare. Sarà difficile, ma non lo è affrontare ogni partita con questa mentalità"."La Samp gioca bene, Giampaolo è preparato, conosciamo i nostri avversari. Oggi ho trovato i giocatori mentalmente e fisicamente pronti al primo allenamento vero dopo la sosta.Ogni partita è un'occasione per dimostrare il nostro valore, e direi che a me piacciono molto i nostri giocatori"."Ora siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, ci sarà il tempo poi per altro. Mercato? Se ne abbiamo parlato non lo vengo a dire a voi."Guarderò la partita tra due squadre molto forti, ma penserò alla nostra di lunedì. Possiamo concentrarci solo sulle nostre gare, dando il massimo e cercando di essere soddisfatti. Poi tireremo le somme"."Mauro l'ho visto in questi giorni motivato e felice, so quanto sarebbe importante per lui una convocazione, ma chi è rimasto ha fatto un buon lavoro".