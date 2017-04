Da punto di forza a punto debole. La difesa dell'Inter, in breve tempo, si è così trasformata, generando non poche preoccupazioni in Stefano Pioli. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



"C’è un dato che preoccupa ancora di più rispetto a quello che rimembra come l’Inter dell’ultimo mese abbia totalizzato due punti in quattro partite. Ovvero quello della difesa che nelle ultime sette gare ha trasformato delle piccole falle in buchi neri inconcepibili per una squadra che intende stare nell’elite del calcio italiano. La storia della Serie A racconta che se in alto vuoi vivere, pochi gol devi concedere. E allora queste 13 reti subite nelle ultime 7 uscite sono da censura. Samir Handanovic si raccoglie mediamente quasi due volte a gara per togliere i palloni dalla propria porta. Difficile vincere le partite se devi partire – ultimamente – dall’idea di doverne segnare almeno tre. Stefano Pioli non ha cambiato sistema di lavoro e nemmeno ha abbassato la soglia d’attenzione sui meccanismi difensivi. Però su qualche aspetto bisogna ragionare. E allora torniamo a monitorare i dati. Nelle prime 13 gare della gestione Pioli, l’Inter aveva subito solo 10 gol. Facendo un rapido parallelismo, il secondo troncone – quello che stiamo prendendo in esame – registra un pericoloso innalzamento dei gol subiti. In metà delle gare, i nerazzurri subiscono più gol. Troppi. E troppe le motivazioni che determinano la loro nascita. Posizionamento, atteggiamento, riflessi, attenzione… tutti aspetti che viaggiano sotto la sufficienza ultimamente".