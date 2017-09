Sei partite, sedici punti, terzo posto in campionato alle spalle di Juventus e Napoli. Non è tutto: cinque vittorie, un solo pareggio (a Bologna), dodici gol fatti e due soli subiti. L’inizio di campionato dell’Inter di Luciano Spalletti è da incorniciare. I numeri sono assolutamente da vertice, quasi da record. Il muro difensivo eretto da Spalletti è forse la più grande novità in casa nerazzurra. Dopo i tormenti delle ultime stagioni, con due soli gol subiti (Dzeko e Verdi) la difesa dell’Inter è la meno battuta d’Italia. Le grandi parate di Samir Handanovic, la forza di una retroguardia che col passare delle partite acquisisce sicurezza e solidità. Milan Skriniar e Joao Miranda sono i punti fissi, sei presenze su sei, così come Danilo D’Ambrosio (aspettando il rientro di Joao Cancelo). A sinistra finora Spalletti ha alternato Dalbert e Yuto Nagatomo.



MEGLIO DELLA BBC -“L’Inter di oggi (col Genoa, ndr) è stata basica, ma non si è mai scomposta”. La vera rivoluzione targata Luciano Spalletti in questo avvio di stagione si nota nell’equilibrio raggiunto dall’undici nerazzurro. Una difesa di ferro, con un centrocampo che garantisce sempre grande copertura e il sacrificio degli uomini più offensivi (vedi il grande recupero di Mauro Icardi contro il Genoa). “Mi aspettavo un miglioramento perché li vedo lavorare in un certo modo - ha dichiarato Luciano Spalletti prima della gara di Crotone -. Bene tutti e abbiamo due titolari fortissimi delle cui potenzialità non ci siamo ancora resi conto appieno”. Miranda e Skriniar, che con Handanovic formano un trio di assoluto livello. L’HSM (acronimo di Handanovic-Skriniar-Miranda) alla sesta giornata di campionato ha fatto meglio della BBC (priva di Bonucci, con Buffon-Barzagli-Chiellini). Sono tre, infatti, i gol subiti in questo inizio di campionato dalla Juventus di Massimiliano Allegri.



IN EUROPA - I numeri della difesa dell’Inter sono molto lusinghieri. Miglior difesa della Serie A con due gol subiti, ma il dato acquisisce ancora più valore se confrontato con i 5 campionati top d’Europa. Meglio dell’Inter ad oggi ha fatto solo il Borussia Dortmund con un solo gol incassato in Bundesliga, proprio nell’ultimo turno, che però non ha inciso sul risultato (6-1 il finale). I compagni di viaggio dei nerazzurri sono prestigiosi: José Mourinho e Pep Guardiola, con le due squadre di Manchester, United e City. In Francia il Paris Saint-Germain di Unai Emery ha fatto peggio (tre gol incassati), in Spagna il Barcellona è alla pari con due gol subiti. In Germania, oltre al primato del Dortmund, da segnalare la grande tenuta difensiva dell’Hannover di Breitenreiter: due gol incassati in sei gare. Senza dimenticare che dalla difesa dell’Inter sono nati due gol da sei punti, contro Crotone (Skriniar, prima di Perisic nel recupero) e Genoa (D’Ambrosio).