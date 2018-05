Netta vittoria a Udine e frenata della Lazio, diretta avversaria in quella corsa Champions che sembra ormai destinata a decidersi all'ultima di campionato. Una domenica perfetta per l'Inter di Luciano Spalletti e la Gazzetta dello Sport spiega come le lacune dell'Udinese non debbano togliere meriti ai nerazzurri.



“Per i nerazzurri è stata una domenica perfetta (o quasi) sia sotto il profilo della prestazione sia dei risultati. Il modo migliore per dimenticare la dolorosa sconfitta con la Juventus e per confermare la risalita prepotente delle ultime 3 settimane caratterizzate da 3 affermazioni, 1 ko e una media di 3 reti segnate a incontro. Alla Dacia Arena è stato tutto facile perché i friulani, sempre più coinvolti nella lotta per non retrocedere complice il dodicesimo scivolone nelle ultime 14 giornate, hanno mostrato preoccupanti voragini in difesa (la cura Tudor non funziona...), ma i limiti dei bianconeri non devono far passare in secondo piano i meriti degli interisti”.