Torino-Inter 1-0



TORINO

Sirigu 8: è senza dubbio il migliore del Torino. Con un altro portiere tra i pali probabilmente la formazione granata non avrebbe terminato la partita senza subire gol. Prodigiosa la sua parata su Icardi nel primo tempo.



Nkoulou 7: il suo salvataggio in acrobazia sulla linea nel secondo tempo vale come un gol. Un intervento spettacolare, che permette al Torino di mantenere il vantaggio firmato Ljajic, che rappresenta la ciliegina su una prestazione ottima.



Burdisso 6,5: nonostante sia alla sua prima stagione con la maglia del Torino è già un leader della squadra, lo dimostra anche quest'oggi comandando con ordine e attenzione la difesa granata.



Moretti 6,5: sempre attento e preciso negli interventi, gli attaccanti dell'Inter non riescono quasi mai a superarlo. L'unica pecca della sua partita è quell'anticipo di Perisic nel primo tempo che, di testa, sfiora il gol: per fortuna c'è la traversa a salvare la porta granata.



De Silvestri 7: gioca una delle sue migliori prestazioni in questa stagione. Attento in fase difensiva a non lasciare spazi a Perisic, pungente quando invece affonda sulla destra. È suo anche l'assist per il gol del vantaggio granata firmato da Adem Ljajic. Nella ripresa sfiora anche il gol in acrobazia.



Baselli 6: meno lucido del solito quando si tratta di impostare l'azione, dà però una grossa mano a Obi in fase di interdizione. Lascia il campo stremato a dieci minuti dalla fine.



(dall'80' Acquah: sv)



Obi 6,5: è uno dei tanti ex nerazzurri in campo quest'oggi con la maglia del Torino. Gioca una partita di grande sostanza e, soprattutto nel primo tempo, recupera un gran numero di palloni. Non fa sentire la mancanza di Rincon in mediana.



(dall'87' Valdifiori: sv)



Ansaldi 6,5: vedendolo giocare oggi forse qualcuno in casa Inter lo avrà rimpianto. Così come De Silvestri sulla destra, anche lui sulla sinistra gioca una prestazione attenta in fase difensiva arricchita da qualche buona incursioni in fase offensiva.



Ljajic 7: questo Torino non può fare a meno del suo numero 10, l'ennesima dimostrazione è arrivata oggi contro l'Inter. Suo il gol che ha permesso alla formazione granata di passare in vantaggio, ma è lodevole anche il lavoro sporco che fa quando è l'Inter in possesso del pallone.



Falque 5,5: è probabilmente il calciatore del Torino che fatica di più a entrare in partita e lo dimostra il fatto che si vede meno rispetto al solito. Nel primo tempo segna la rete del possibile del 2-0 ma, giustamente, gli viene annullata per fuorigioco.



(dal 72' Edera 6: aiuta la squadra in fase difensiva nel sofferto finale di partita, cerca anche il gol con un tiro dal limite che Handanovic blocca però senza problemi)



Belotti 6: non è lo stesso Belotti visto tre giorni fa contro il Crotone (la differenza risiede soprattutto nel fatto che non gli arrivano molti palloni giocabili nell'area di rigore avversaria), ma guadagna lo stesso la sufficienza grazie al grande lavoro sporco e al gran numero di falli che guadagna.





All. Mazzarri 7: terzo successo consecutivo per il suo Torino che da quando è passato al 3-4-1-2 non sbaglia più un colpo. La formazione granata si dimostra cinica in fase offensiva e concentrata in quella difensiva riuscendo, seppur con sofferenza, a conquistare un'importante vittoria.





​INTER

Handanovic 6,5: Ljajic è troppo vicino per pensare di stopparlo, ma su De Silvestri si esibisce in un gran colpo di reni.



Cancelo 6: Taglia molti traversoni pericolosi al centro dell’area di rigore, ma spesso soffre Ansaldi ed è meno preciso del solito.



Skriniar 5: Segue il pallone e perde l’uomo, Ljajic alle sue spalle ringrazia e buca Handanovic.



Miranda 6,5: In dubbio alla vigilia, recupera dai fastidi e Spalletti lo manda in campo. Battaglia per tutta la partita contro Belotti, deve spesso ricorrere a tutta la sua astuzia per fermare il Granata.



D’Ambrosio 4,5: Un tiro alle stelle e tante altre giocate imprecise. Pessima prestazione. (Dall’87’ Ranocchia: s.v.)



Gagliardini 5,5: Ci mette tanto fisico ma poca qualità. Il problema è che li in mezzo l’Inter soffre anche perché Borja Valero si muove poco e dalle corsie laterali non arriva il giusto sostegno.



Brozovic 6: L’inizio non è dei migliori e Spalletti inizia a martellarlo per la riattivazione mentale. Cresce e prova qualche giocata in verticale, ma rispetto alle gare precedenti compie un passo indietro.



Candreva 6,5: Nel primo tempo è tra i più attivi dei suoi e impegna Sirigu con un almeno cinque conclusioni. Esce per un problema alla caviglia. (Dal 59’ Rafinha 6,5: Si coordina da campione ma il suo sinistro finisce sul palo. Con lui in campo l’Inter aumenta i giri”.



Borja Valero 4,5: Fa enorme fatica nel guadagnarsi spazio utile tra le linee. Arretra, quasi per DNA, per non annegare in un mare che non gli appartiene, ma così facendo schiaccia la squadra.(Dal 68’ Karamoh 6: Quando si intestardisce negli uno contro uno sbatte sempre contro il muro avversario. Meglio quando usa le sue qualità per buttarsi nello spazio).



Perisic 4,5: Nei primi 10’ di gioco si perde un taglio di Iago Falque e non approfitta di un clamoroso errore di Sirigu che gli spalanca la porta. Poi di testa va a pizzicare la traversa con una bella palombella. Indolente.



Icardi 5: Gira al volo di destro ma Sirigu ha riflessi da gatto e gli nega la gioia del gol. Stecca l’impatto mancino su un bel cross di Cancelo.



Spalletti 5,5: La Roma perde e lui non ne approfitta. L’Inter perde a Torino sprecando tante buoni occasioni da rete e con la corsia sinistra inattiva per l'intero match. Certo, anche la sfortuna gioca un ruolo chiave, ma forse qualche accorgimento poteva essere anticipato.