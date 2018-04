Joao Cancelo è una priorità per il mercato dell'Inter. Lo splendido exploit del terzino destro portoghese è stato tra le note liete di questa seconda metà di stagione, una garanzia sulle fasce che non si vedeva dai tempi di Maicon, i tifosi nerazzurri lo adorano; ecco perché l'idea di riscattarlo per 35 milioni dal Valencia è concreta e seria, Ausilio ci sta lavorando da mesi anche facilitato dalla volontà degli spagnoli di riscattare a loro volta Geoffrey Kondogbia. Ma in questi giorni, la Juventus ha preso nuovi contatti per inserirsi su Cancelo qualora i nerazzurri non dovessero acquistarlo a titolo definitivo.



NIENTE PAURA - Dall'Inter filtra decisa serenità su questa ipotesi bianconera. Perché Cancelo a Milano è felice e sa bene della volontà del club di riscattarlo, al momento la Juventus non può quindi procedere perché il pallino lo ha in mano l'Inter e l'inserimento non preoccupa la dirigenza nerazzurra: nelle prossime settimane si proverà a stringere per evitare problematiche, ma ad oggi non si teme che la Juve possa davvero scippare il portoghese. Alla prossima puntata di un'altra sfida di mercato...