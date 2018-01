Nove partite, 980 minuti, 60 giorni, praticamente due mesi: è questo l'intervallo di tempo che è trascorso dall'ultima vittoria dell'Inter di Luciano Spalletti, ottenuta a San Siro contro il Chievo Verona, il 3 dicembre del 2017. Da allora nove match, tra campionato e Coppa Italia, con sei pareggi (contro Juventus e Pordenone in Coppa Italia e poi contro Lazio, Fiorentina, Roma e Spal, questi quattro consecutivi) e tre sconfitte (contro Milan in Coppa Italia e contro Sassuolo e Udinese in Serie ) consecutivi. Pazzesco, se si pensa che nelle quindici partite precedenti erano arrivate la bellezza di dodici vittorie e tre pareggi. Un'involuzione incredibile, che ha portato la squadra nerazzurra dalla media Scudetto di 2,6 punti a quella retrocessione di 0,67 punti.



Tutto è cominciato con 'la maledizione del Pordenone': una partita, quella degli ottavi di finale di Coppa Italia, che doveva essere una passeggiata di salute contro una squadra settima in Serie C; un match che invece si è rivelato l'inizio della fine per la squadra meneghina, che da allora ha perso sicurezza in se stessa. Un boomerang che ha palesato a Spalletti e i suoi le loro debolezze, che fino a quel momento della stagione non avevano mai conosciuto: come un lottatore imbattuto che finisce ko per la prima volta e non riesce più a rialzarsi, così l'Inter, dopo il pareggio per 0-0 in casa contro i Ramarri di Colucci, non è più riuscita a vincere; come se quel pari a reti bianche avesse minato definitivamente le certezze di una squadra che fino a quel momento aveva reso al di sopra delle aspettative, senza mai effettivamente guardarsi allo specchio.



Le motivazioni possono essere molteplici (ad esempio la stanchezza degli interpreti e la mancanza di ricambi adeguati) e non dipendono certamente da una parentesi sfortunata, conclusa comunque con la vittoria, ai rigori: ma certamente la gara contro il Pordenone è stata deleteria sotto l'aspetto morale e psicologico. La domanda che ci poniamo è questa: se Luciano Spalletti fosse dotato della mitica DeLorean di "Ritorno al Futuro" e potesse viaggiare questa volta a ritroso, tornando indietro nel tempo, schiererebbe la stessa squadra, imbottita di riserve e seconde scelte, nella sfida contro i neroverdi friulani? Noi siamo convinti di no: a volte la perdita di sicurezza è peggio della perdita di forza.



@AleDigio89