Nella prima frazione di gioco l'Inter non era stata impeccabile, anzi, ha lasciato all'Atalanta qualche metro di troppo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Spalletti sia poi stato bravo a trovare la soluzione ai problemi.



“Sembra un dettaglio, ma invece cambia tutto quando al 38’ Valero arretra in mezzala per comporre un 4-3-3: d’improvviso in mezzo l’Inter pareggia i conti e, con il movimento degli esterni (Perisic mediano alla Mandzukic), chiude le corsie. Non solo: lasciando teoricamente Icardi unica punta fa sì che l’Atalanta, ancora a tre dietro, sprechi due difensori. Un po’ il ritmo atalantino cala, un po’ Palomino e Toloi vanno in tilt se attaccati, il risultato è che tra il 6’ e il 15’ s.t. Icardi è devastante: di testa su punizione di Candreva aggirando la difesa (1-0) e ancora di testa, schiacciata questa volta, su anticipo e assist in corsa di D’Ambrosio (2-0), i gol da cross sono 10”.