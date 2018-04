In occasione della sfida contro la Juventus, la Nord organizza i preparativi per la coreografia da esporre prima del match. Queto il comunicato che si può leggere sul sito della Curva nerazzurra.



“Durante tutto il pre-partita di sabato sera l'ingresso laterale tra Brianza e Milano Nerazzurra rimarrà chiuso per esigenze di coreografia. Invitiamo pertanto tutti a prendere posto in Curva Nord utilizzando gli altri ingressi. A tutti i ragazzi del Secondo Anello Verde chiediamo inoltre di salire presto e prestare massima attenzione ai volantini che saranno distribuiti su ogni seggiolino della Curva per far si che tutto quello che stiamo preparando da 2 mesi riesca alla perfezione, cosi come progettato”.