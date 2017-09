Il lavoro di Luciano Spalletti inizia a portare i suoi frutti e il primo ad accorgersene è Samir Handanovic. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il portiere sloveno sia meno impegnato rispetto alle passate stagioni.



"Considerando le 3 giornate finora disputate, Handanovic ha incassato soltanto un gol (miglior difesa della serie A al pari del Torino) ed è stato chiamato in causa per una parata soltanto in altre 4 occasioni. Beh, un anno fa la situazione era molto diversa. Le reti subìte erano state addirittura 4 e lo sloveno aveva dovuto aggiungere ben 9 “pezze” delle sue. Per di più, anche il valore degli avversari era stato decisamente diverso: oggi Fiorentina, Roma e Spal, mentre allora furono Chievo, Palermo e Pescara. Anche 2 stagioni or sono, come già ricordato, nonostante le vittorie in serie, Handanovic era stato fondamentale contro Atalanta, Carpi e Milan, un gol preso e 7 parate".