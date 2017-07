Come riporta Il Secolo XIX, la Sampdoria proverà a riportare in blucerchiato Eder, qualora dovesse partire alla volta di Siviglia il colombiano Luis Muriel. L’attaccante italo-brasiliano dell’Inter è il primo nome per rinforzare l’attacco. Le alternative, in casa Samp, portano il nome di Defrel, Falcinelli, Zapata e Lapadula.