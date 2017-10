Entrambi hanno avuto qualche difficoltà all'avvio, ma adesso il lavoro inizia a premiare anche loro. La Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Gagliardini e Vecino, coppia di centrocampo che Spalletti ha iniziato a schierare con continuità.



“«Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo». Roberto Gagliardini lo aveva postato su Instagram dopo il pareggio di Napoli, ma il concetto è applicabile a tutto l’inizio di questo campionato. Riassume lo spirito che Luciano Spalletti sta instillando nella sua Inter e spiega in parte come due giocatori giudicati all’inizio difficili da far convivere siano divenuti ora un simbolo di questa nuova creatura nerazzurra. Gagliardini e Matias Vecino sono, per il lavoro che stanno svolgendo, la più bella sorpresa di questo avvio. Perché a Roma erano stati provati e accantonati e perché Spalletti – pur lavorandoci – non li aveva più schierati fino alla necessità assoluta, ovvero la concomitanza degli infortuni di Joao Mario e Marcelo Brozovic. Ed è da lì in poi che Roberto e Matias hanno iniziato a funzionare. Dividendosi i compiti, come ha scritto l’ex atalantino. Perché i due sono simili di base, ma con lievi differenze che sono riusciti a evidenziare in maniera sistematicamente alternata per rendersi utili alla causa”.