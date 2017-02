La stampa inglese in queste ore è tornata sul discorso Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City, visti i grandi complimenti ricevuti da Massimo Moratti che ha ammesso come se ne sia innamorato calcisticamente. La punta dei Citizens è stata a un passo dal nerazzurro: "L'Inter tanto cara al signor Moratti lo voleva a tutti i costi, ha fatto un'offerta molto importante e provato a convincere anche la famiglia del giocatore. L'accordo era praticamente in arrivo. Ma quando Pep Guardiola ha chiamato il ragazzo promettendogli un posto fisso in prima squadra, non c'è stato più nulla da fare", si legge.