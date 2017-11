Il Corriere dello Sport parla di Joao Mario e spiega come il portoghese non abbia finora soddisfatto le aspettative dell'Inter, che lo ha messo sul mercato.



“Questa doveva essere la stagione della svolta, con il gradito spot di trequartista a disposizione. Invece, al di là di qualche exploit dalla panchina, l’ex Sporting ha spesso e volentieri mostrato l’atteggiamento sbagliato: supponenza e spirito tutt’altro che battagliero. Peraltro, recentemente ha pure manifestato il desiderio di giocare di più. Per l’Inter è tutt’altro che incedibile, anzi. L’unica condizione è evitare una minusvalenza. Ed è qui che nascerebbe l’ipotesi di scambio con il Psg, il cui ds Antero Henrique, connazionale di Joao Mario, è anche un suo grande estimatore. L’ex Palermo ormai è un rincalzo e tornare in Italia potrebbe essere un’opportunità di rilancio. C’è la variabile dell’ingaggio alto dell’argentino, ma uno scambio di prestiti potrebbe accontentare tutti”.