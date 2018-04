L'Inter è tornata a vincere ma soprattutto a convincere. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come, anche grazie all'intesa che c'è tra Brozovic, Gagliardini e Rafinha, gli uomini di Spalletti riescano ad abbinare corsa e qualità. Anche se secondo la "rosea" il principale protagonista di questa bella inversione di tendenza (dopo il periodo di Crisi) è soprattutto Ivan Perisic.



“L’Inter è ripartita: tre vittorie, un pareggio e zero gol subiti nelle ultime quattro gare; asfaltati Benevento, Sampdoria e Verona, 0-0 interno contro il Napoli. La squadra corre di nuovo, è brillante e con il trio Gagliardini-Brozovic- Rafinha in mezzo al campo regala pure lampi di qualità pura. Ma il vero cambio di passo lo ha garantito Ivan Perisic, uscito da un lunghissimo tunnel, da una serie impressionante di gare anonime, pigre, quasi irritanti. Icardi a parte, è soprattutto sul 29enne colosso di Spalato che si poggiano meccanismi, sicurezze e coraggio della banda Spalletti. Quando Ivan sta bene di testa e di gambe, tutto il resto gira in maniera praticamente perfetta”.