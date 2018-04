Lautaro Martinez, attaccante del Racing Avellaneda, promesso sposo dell'Inter, ha segnato partendo dalla panchina nell'ultimo turno di campionato. Queste le parole del Toro: "In settimana abbiamo giocato diverse partite e siamo andati bene. Volevo partire dall’inizio, ma è importante anche la partita di giovedì, abbiamo una buona opportunità per fare un passo avanti nel prossimo turno di Copa. Oggi avevamo bisogno di vincere perché sopra di noi hanno vinto e dovevamo rimanere in zona Libertadores. Dobbiamo andare avanti così e sperare che qualcuno cada per stare dove vogliamo essere".