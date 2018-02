Si è regalato una notte da stella. Tripletta al Cruzeiro al debutto in Copa Libertadores, a soli 20 anni, con il suo Racing per Lautaro Martinez. Uno in girata, l'altro di potenza, il terzo anche di testa. Repertorio completo sotto gli occhi del ct argentino Sampaoli, ancora una volta. Impressionante, a dir poco. Ma quelle parole rimbombano: "Per ora ci sono solo incontri e offerte, ancora niente di fatto". Il dribbling ha fatto spaventare molti tifosi dell'Inter: perché Lautaro Martinez non ha giurato amore ai nerazzurri? Cosa sta davvero succedendo per l'attaccante classe '97 del Racing di Avellaneda? In realtà, non c'è nessun tipo di preoccupazione da parte della società nerazzurra. Anzi, tutto secondo i programmi per quanto riguarda l'acquisto di uno dei migliori talenti presenti in Sudamerica realizzato dalla dirigenza a inizio febbraio.



IL MOTIVO - Lautaro sarà dell'Inter per poco più di 20 milioni, firmerà per 5 anni e presto sosterrà la prima parte di visite mediche. Su questo non ci sono dubbi o paure da parte della società nerazzurra che ha chiuso l'operazione con Blanco, presidente del Racing, così come con l'entourage del giocatore. Il motivo di queste parole è una linea soft di comunicazione scelta dalle parti per permettere a Martinez di concentrarsi ancora sul Racing visto che si gioca obiettivi di squadra e soprattutto un posto al Mondiale con l'Argentina; ma soprattutto, per attendere a livello formare l'annuncio dell'acquisto che arriverà compatibilmente con le tempistiche legate all'estinzione dei problemi col Fair Play Finanziario. Insomma, burocrazia e strategia, nessun problema tra l'Inter e Lautaro. Aspettando di trovarsi a giugno. Intanto, una tripletta meravigliosa fa fregare le mani ai nerazzurri...