Convocato dalla Nazionale Argentina, l'attaccante del Racing Avellaneda e promesso sposo dell'Inter, Lautaro Martinez ha parlato ancora una volta in conferenza stampa del suo futuro.



LA CONVOCAZIONE - "È incredibile indossare la maglia dell'Argentina, ho la pelle d'oca. Penso solo ad andare là ed allenarmi, poi non so se toccherà a me scendere in campo. Sono orgoglioso di essere nella lista dei convocati, ho pianto a casa quando l'ho scoperto".



FUTURO - "Oggi sono un giocatore del Racing e do il cento per cento in ogni allenamento e ogni fine settimana. Ho firmato un contratto nuovo, con una nuova clausola, e ho promesso di restare fino a giugno (prima delle contrattazioni con l'Inter ndr.). Poi vedremo di prendere la migliore decisione per me e per il club".