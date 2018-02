Lautaro Martinez, l'attaccante del momento in Argentina e obiettivo dell'Inter, ha parlato a Goal.com: "Guardo molto Falcao, mi ispiro a lui da quando sono piccolo. Mi sento identificato nel modo in cui gioca. Milito? Mi imbarazzato quando parlo con lui e Lisandro Lopez. Devo guardare e ascoltare molto. Real Madrid, Atletico e Inter? Tutti mi fanno sempre questa domanda, non solo i miei amici; anche le persone sui social network e le persone del club in cui ho militato. Ho sempre detto che amo il calcio spagnolo, anche quello italiano. Quello inglese si gioca con grande intensità e penso che sarebbe il più complesso".



IL PUNTO SULLA TRATTATIVA - Come appreso da Calciomercato.com l'Inter è in netto vantaggio sull'Atletico Madrid. Javier Zanetti è coinvolto in prima persona in questo affare con Ausilio e Sabatini, che è volato in Argentina per chiudere con il Racing sulla base di 15 milioni con bonus mentre il vicepresidente nonché ex capitano ha completato l'intesa economica con il giocatore e i suoi agenti, volati a Milano in questi giorni.