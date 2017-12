Marco Ballotta, ex portiere di Inter e Lazio, parla a lalaziosiamonoi.it della sfida di campionato di sabato, quando i biancocelesti sono attesi dall'importante sfida di San Siro: "Come rosa siamo lì, l’Inter ha meno impegni e quindi il cammino pare più agevolato. Anche se all’Inter manca qualcosa, numericamente è un po’ carente. Ha bisogno di un elemento o due per evitare buchi. Allenatori? Simone è stato all’altezza della situazione, ora sta facendo vedere le sue capacità. Ha fatto il salto di qualità. Nulla viene per caso, se lo merita. Spalletti? E’ particolare, dove è andato ha fatto bene. Arrivare secondo con la Roma, con tutto quello che è successo, vuol dire che sei importante".