Inter-Lazio (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara secca a eliminazione diretta valevole per i quarti di finale in Coppa Italia. Chi passa troverà in semifinale (andata e ritorno) la vincente di Roma-Cesena, in campo domani sera all'Olimpico. Dall'altra parte del tabellone ci sono Juve e Napoli.



GABIGOL IN PANCA - Sotto gli occhi del presidente Thohir, Pioli rilancia nella formazione titolare Banega ed Eder, con Gagliardini e Perisic in panchina a rifiatare in vista del posticipo di domenica sera allo Juventus Stadium. Al centro dell'attacco ballottaggio tra Icardi e Palacio, con Gabigol che scalpita per entrare a partita in corso. Dall'altra parte Simone Inzaghi ritrova Immobile (tornato a disposizione dopo la giornate di squalifica in campionato) e Keita, rientrato dalla Coppa d'Africa: chance dall'inizio per il giovane Murgia.



PROBABILI FORMAZIONI

Coppa Italia - Quarti di finale

Inter-Lazio (ore 20.45)

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Medel, Miranda, Ansaldi; Brozovic, Kondogbia; Candreva, Banega, Eder; Icardi. All. Pioli.

LAZIO (4-3-3): Marchetti; Patric, de Vrij, Wallace, Radu; Parolo, Biglia, Murgia; Felipe Anderson, Immobile, Lulic. All. Inzaghi.

Arbitro: Guida.