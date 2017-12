Scontro diretto per l'Europa nella 19esima giornata di Serie A: alle 18 va in scena a San Siro Inter-Lazio. La terza in classifica contro la quinta, squadre divise da soli 4 punti: i biancocelesti però hanno una partita da recuperare (contro l'Udinese), perciò battere i nerazzurri potrebbe significare potenziale sorpasso.



PRECEDENTI - Superare Spalletti però non sarà semplice per Inzaghi: l'Inter ha vinto 4 degli ultimi 7 confronti in Serie A (un pareggio, due vittorie Lazio), anche se i nerazzurri sono in un momento delicato dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Sassuolo (tre ko di fila in campionato non si vedono da maggio) e quella nel derby di Coppa Italia.



BOMBER A CONFRONTO - Sfida delicata, gli allenatori si affidano anche ai loro bomber. Mauro Icardi è il giocatore che ha realizzato più reti in gare casalinghe (12), inoltre l'argentino ha trafitto la Lazio quattro volte nelle ultime quattro partite a San Siro. Icardi bomber di casa, Ciro Immobile invece da trasferta: l'attaccante biancoceleste è quello che ha segnato più reti lontano dalle mura amiche; non solo, Immobile ha anche messo a segno 7 assist, solo uno in meno di Candreva.



Fischio d'inizio ore 18, su Calciomercato.com la diretta di Inter-Lazio.