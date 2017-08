Inter al settimo cielo dopo aver espugnato l'Olimpico e alla vittoria contro la Roma potrebbe seguire un nuovo regalo per Luciano Spalletti: secondo La Gazzetta dello Sport infatti, dopo aver perso Schick, i nerazzurri sono più vicini all'acquisto di Keita Baldé.



FORMULA E CIFRE - La rosea rivela infatti che prima del match sono proseguiti i contatti tra la società interista e la Lazio, con la quale è stata trovata un'intesa di massima per formula e cifre dell'eventuale operazione: prestito biennale con obbligo di riscatto, per un totale di circa 30 milioni di euro che finirebbero nelle casse biancocelesti, mentre il giocatore firmerebbe un contratto da tre milioni l'anno. C'è un nodo però, tutti i colloqui tra Ausilio-Sabatini e Lotito si poggiano su un elemento imprescindibile: per rendere possibile l'affare è necessario che Keita, in scadenza nel 2018, rinnovi prima il suo contratto con la Lazio, per poi formalizzare il trasferimento all'Inter.