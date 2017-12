Alle 18 il big match dell’ultima giornata del girone di andata è sicuramente Inter – Lazio. Il non felice momento della formazione nerazzurra consiglia i quotisti della bandiera delle scommesse a bancare l’1 con un congruo 2,25, a fronte del 3,05 del 2 e l’X a 3,50. La somma goal pari a 0 moltiplica per 13,75, la somma goal pari a 1 per 5,50, la somma goal pari a 2 per 3,60, la somma goal pari a 3 per 3,90, la somma goal pari a 4 per 4,95 e la somma goal superiore 4 per 4,75.