L'Inter di queste prime tre giornate di campionato è una macchina quasi perfetta. La squadra nerazzurra è velenosa in attacco e solida in difesa, ma c'è un reparto che andrebbe sistemato. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera.



"Su un punto l’Inter resta rivedibile: le corsie difensive. Deve crescere Dalbert, brasiliano con qualche buona discesa in canna, ma con più di una lacuna in copertura, sottolineata dagli affondi di Lazzari. Di là D’Ambrosio ha riscattato una prestazione zavorrata da falli e errori, grazie all’assist per Perisic".