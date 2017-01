Sette mosse per tornare a sfidare le big di Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttosport, è questa la strategia messa in campo da Zhang per l'estate. I nomi citati dal quotidiano sono quelli di James Rodriguez (Real Madrid), Berardi (Sassuolo), Manolas (Roma), Ricardo Rodriguez (Wolfsburg) e Darmian (Manchester United). Per quanto riguarda gli ultimi due nomi, vista l'uscita di Carrizo e Palacio, i nerazzurri cercheranno un nuovo portiere (Bardi, Di Gennaro ora in prestito alla Ternana, ma anche Leno e Meret alcuni dei possibili obiettivi citati) e una punta (potrebbe essere Roger Martinez dello Jiangsu Suning, però non si esclude l'ex milanista Petagna).