L'Inter ha chiuso ieri il colpo Henrique Dalbert dal Nizza. Un'operazione complicata, lunga, estenuante che ha vissuto alti e bassi durati oltre due mesi dal primo contatto ad inizio giugno. Poi l'accelerata, basata sul sì fermo del giocatore. Fermo, però è rimasto anche il Nizza che non si è mosso dalla quotazione di 30 milioni di euro della clausola rescissoria fino alla tarda notte di martedì. Ora Dalbert è un nuovo acquisto del club nerazzurro, ma potrebbe presto battere un record importante per l'intera Serie A.



LE CIFRE DELL'AFFARE - Un record legato alla valutazione del giocatore perchè se inizialmente l'Inter non avrebbe voluto chiudere per più di 8 milioni di euro più bonus, alla fine si è dovuta spingere ben oltre questa cifra. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'Inter è arrivata a pagare Dalbert 20 milioni di euro più 6 milioni di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita del suo cartellino.



ALEX SANDRO E CONTI IN CIMA - A conti fatti, se tutti i bonus andranno in porto, l'acquisto di Dalbert potrebbe costare all'Inter ben oltre i 26 milioni di euro facendo balzare il brasiliano in cima alla lista dei terzini più pagati di sempre in Serie A. Ad oggi in vetta spicca Alex Sandro, con i suoi 26 milioni di euro pagati dalla Juventus al Porto. Al secondo posto c'è Andrea Conti, neo acquisto del Milan, pagato all'Atalanta 24 milioni più il cartellino del giovane Pessina.



ACQUISTO TOP, ORA PALLA AL CAMPO - Dalbert è a un passo dal record (a cui si aggiunge il giallo delle cifre dichiarate in un primo momento dalla sua agenzia, che nel comunicato ufficiale parlava di 28 milioni), ma in casa nerazzurra sono tranquilli. Dalbert è il profilo giusto per rilanciare un ruolo, quello del terzino sinistro, che ha faticato ad avere un padrone in casa nerazzurra. Le sue statistiche (qui sotto quelle dell'ultima annata) lo dimostrano, ora deve confermarsi anche in Serie A, a prescindere dal prezzo.