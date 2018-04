Anche l'Inter prenderà parte all'International Champions Cup ma sosterrà tutte le gare che la riguardano in Europa. L'edizione odierna del Corriere dello Sport pubblica le date in cui saranno impegnati i nerazzurri nelle amichevoli di Goteborg, Madrid e Lecce.



“I nerazzurri giocheranno tutti i loro match in Europa: l’1 agosto a Göteborg sfideranno il Chelsea, il 7 a Lecce affronteranno il Siviglia di Montella, mentre il 12 per la prima volta si esibiranno nel nuovo Wanda Metropolitano di Madrid contro l’Atletico”.