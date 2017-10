Handanovic 5,5: Troppo avventato quando si tuffa su Cerci e lo travolge. Ma era un tentativo disperato.



D’Ambrosio 5: Un suo rinvio sbilenco consente a Cerci di presentarsi di fronte ad Handanovic e conquistarsi il rigore. Giornata no.



Skriniar 6,5: Essenziale e senza fronzoli. Non soffre mai neanche l’esperienza di Pazzini.



Miranda 6,5: Sua la pezza sul tentativo di Cerci. Passo avanti rispetto alle timide prestazioni delle ultime settimane.



Nagatomo 5,5: Dopo 8’ di gioco si lascia uccellare da Romulo che scappa verso l’area di rigore e crea un serio pericolo. Cresce nella ripresa, ma mostra ancora qualche incertezza, anche perché poco supportato da Perisic.



Gagliardini 5,5: Solite imprecisioni in fase di impostazione. Con la palla tra i piedi non si sente tranquillissimo. Meglio quando c’è da interdire.



Vecino 6,5: Si muove con grazia e concretezza. Prezioso in doppia fase, colpisce anche la parte alta della traversa con un bel colpo di testa.



Candreva 6,5: Il quarto assist in campionato è una dolce parabola che si spegne precisa sul piede di Borja Valero. Spalletti gli risparmia qualche minuto in vista della gara casalinga contro il Torino. (Dal 73’ Brozovic 5,5: Prima largo al posto di Candreva, poi trequartista per Borja. Ci mette impegno, ma è poco pungente).



Borja Valero 7: Inserimento a fari spenti e gol al volo su perfetto assist di Candreva. Trova spesso spazio tra le linee poi gli si annebbiano le idee. (Dal 78’ Cancelo: S.V)



Perisic 6,5: Primi 45’ di gioco abbastanza pigri, lascia spesso Nagatomo solo contro Verde. Inizia con indolenza anche il secondo tempo ma poi scaraventa in porta una sassata di rara violenza che vale i tre punti.



Icardi 5,5: Primo tempo di sacrificio, non arrivano palloni e viene a recuperarne qualcuno nella sua trequarti. Dopo 2’ della ripresa si fa vivo con un bel sinistro su assist di Perisic. Poi sparisce, anche perché nessuno lo serve.(Dall’86’ Eder: s.v.)



Spalletti 6,5: A Verona l'Inter dovrebbe offrire meno, ma riece ugualmente a raccogliere il bottino pieno.