Handanovic 6: Grande intervento su Dzeko poco dopo la mezzora, non può nulla sui due missili di Nainggolan



Murillo 6: L’ultimo dei colpevoli, gioca la sua onesta gara



Medel 5: Sul raddoppio di Nainggolan indietreggia invece di uscire sul belga e chiudere lo spazio, ma l’errore è da dividere a metà con Candreva. Causa il rigore che chiude la partita



D’Ambrosio 5,5: Bravo su un salvataggio in extremis su Salah, ma spesso trema.



Candreva 4,5: Trascura totalmente la fase difensiva. (Dal 75’ Gabigol s.v.)



Gagliardini 5: In occasione del vantaggio giallorosso tratta Nainggolan da giocatore comune, e il belga lo punisce di gran classe. Soffre per tutta la gara il numero 4 giallorosso che lo devasta.



Kondogbia 5: Dopo 7’ di gioco, una sua ingenuità manda quasi in porta Salah e ci vuole Handanovic per evitare io peggio. Manca l’appuntamento con il gol a un metro dalla porta



Perisic 5,5: Da troppo tempo fatica a saltare l’uomo in velocità. Al 4’ della ripresa gli capita sul sinistro un’occasione d’oro, ma la spreca miseramente. Suo l’assist per Icardi



Brozovic 4,5: Una folla di 60.000 persone non basta ad appassionarlo. L’eventuale riavvicinamento alla zona Champions, neanche. Si muove con incedere irritante, come se non si giocasse niente. (Dal 55’ Eder 6: Più abituato del croato ad agire dietro la punta. Si guadagna anche un rigore, ma Tagliavento non glielo concede)



Joao Mario 4,5: Non pulsa, anonimo anche lui. Come Brozovic. (Dall’80 Banega s.v)



Icardi 6: Alla prima occasione buona timbra il cartellino e si sblocca



Pioli 4: Propone un squadra senza capo né coda.