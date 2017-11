Inter-Torino 1-1

​

INTER

Handanovic 6,5: Impegnato in presa bassa su pallone velenoso calciato da Baselli. Ancora miracoloso su colpo di testa dell’italiano.



D’Ambrosio 6: Contiene bene Ljajic ma è poco preciso quando avanza nella trequarti avversaria.



Skriniar 6,5: In proiezione offensiva su calcio piazzato, colpisce di testa costringendo Sirigu al volo plastico. Ci riprova anche nella ripresa, ma questa volta è meno preciso.



Miranda 5,5: Su Iago Falque potrebbe e dovrebbe ricorrere a tutta la sua esperienza, e invece consente al granata di andare a colpire con il piede preferito.



Nagatomo 6: Contiene bene Iago Falque e disegna un ottimo assist per Vicino. Esce quando Spalletti prova l’assalto alla ricerca del pareggio (Dal 76’ Brozovic 6: Entra con la giuta determinazione e contribuisce a dare una scossa)



Gagliardini 6: Preso dentro dall’uno-due del Toro che porta al gol di Iago Falque. Fino a quel momento tra i migliori in campo. Graziato dall’arbitro per un intervento da giallo su De Silvestri che gli sarebbe costato la gara contro l’Atalanta perché in diffida. (Dal 79’ Eder 7: Si conferma un grande dodicesimo uomo. Entra dalla panchina con la solita cattiveria agonistica e punisce Sirigu su perfetto assist di Icardi).



Vecino 6,5: Avvio timido con appoggi sbagliati e ritmo blando. Un acuto al 20’ quando costringe Sirigu alla parata con un cross che prende la via della porta. Bravo nello sradicare palla a Nkoulou e avviare un contropiede che Icardi non gestisce al meglio. In avvio di ripresa prova il colpo di testa chirurgico che Sirigu disinnesca con una grande parata. Sfortunato quando da fuori area colpisce l’incrocio del pali con un gran destro.



Candreva 6: Primo tempo di grande intensità, nella ripresa tira un po’ il fiato, ma come al solito sforna cross a ripetizione.



Borja Valero 5: Imbrigliato da Mihajlovic per tutta la prima frazione di gioco, soffre i modi poco gentili di Rincon.



Perisic 5,5: Come spesso accade si accende nel finale e diventa determinante: da una sua idea nasce il gol di Eder. Deve e può essere più continuo.



Icardi 5: Un errore non da lui quando cicca in area di rigore un perfetto assist di Candreva. Spreca un bel contropiede avviato da Vecino. Nella ripresa spara alto da posizione ottimale. Bravo quando in area di rigore non calcia e serve il meglio piazzato Eder.



Spalletti 6: L'Inter è ordinata e non ci sta a perdere, ma qualche cambio potrebbe arrivare leggermente prima





TORINO

Sirigu 7,5: Vola a sventare un bel colpo di testa di Skriniar. Si ripete su colpo di testa di Vecino.



De Silvestri 6: Bravo ad arginare un pericoloso contropiede di Icardi, contiene bene Perisic per tutto il match.



N’Koulou 6: Perde un pallone sanguinoso e per poco l’Inter non ne approfitta in contropiede.Poi si riassesta e gioca soprattutto di fisico.



Burdisso 5,5: Posizionamento da rivedere sulla rete del pareggio nerazzurro.



Ansaldi 5,5: Nel primo tempo soffre molto le avanzate di Candreva, un po’ meglio nella ripresa.



Baselli 6,5: Dopo 14’ prova a sorprendere Handanovic da fuori area con un tiro insidioso. Impegna ancora lo sloveno con un gran colpo di testa. In fase di contenimento non è perfetto.



Rincon 6,5: Morde le caviglie avversarie per tutta la durata del match, dà equilibrio alla squadra.



Obi 6: Gara di contenimento. Si immola su tiro di Icardi ed evita il peggio. Pericoloso anche in attacco quando di testa sfiora il gol. (Dal 73’ Acquah 5,5: Entra e l'Inter trova quasi subito il pareggio. Si vede poco).



Iago Falque 6,5: Poco incisivo fino al momento del gol, poi regala una fiammata (Dall’82’ Niang s.v.)



Belotti 5,5: L’impressione è che non stia ancora al meglio. Lotta come sempre su ogni pallone, ma è meno velenoso del solito. Nel secondo tempo spreca l'occasione che avrebbe chiuso il match.



Ljajic 5: Mai pericoloso. (Dall’89’ Berenguer: s.v.)



Mihajlovic 7: Il Torino è messo bene in campo e non si limita a contenere l'Inter.