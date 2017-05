INTER-SASSUOLO 1-2



INTER

​

Handanovic 6: Mura Defrel con una gran parata. Nulla può sulla doppietta di Iemmello.



D’Ambrosio 5: Dalla sua parte Politano fa ciò che vuole.



Murillo 4,5: Al 36’ va in tilt e manda in porta il Sassuolo. Non si riprenderà più per tutta la durata del match.



Andreolli 5,5: Il meno colpevole in difesa(Dal 78’ Gabigol 6: Entra perché acclamato dall’intero Meazza. Serve a Perisic un bell’assist e ci mette l'impegno)



Nagatomo 5: Non riesce mai a sfondare, si limita a contenere Biondini: avessi detto Cafu… (Dal 46’ Ansaldi 5: Sugli stessi standard del giapponese)



Brozovic 5: Indolente, come spesso accade. Esprime giocate confuse, prive di ragionamento.



Gagliardini 5,5: Per la prima volta da regista, alterna cose buone ad altre discutibili. Da rivedere nel ruolo



Joao Mario 5,5: Da mezzala meglio che da trequartista. Pioli lo sostituisce per dare più spinta propositiva alla squadra (Dal 46’ Eder 6,5: Il suo ingresso da vigore alla manovra. Spreca due limpide opportunità, ma risulta il migliore in campo)



Candreva 5,5: Prova qualche spunto, ma sempre fine e se stesso.



Icardi 5: Al 20’ si libera elegantemente di Letschert e calcia in porta, Consigli lo mura in volo plastico. 9’ più tardi colpisce un palo da distanza ravvicinata. Vecchi lo voleva trascinatore, così non è stato: gioca solo per la gloria personale.



Perisic 5: Inizia bene, prosegue benino, finisce malissimo. Come al solito stacca la spina imprevedibilmente.



Vecchi s.v.: Prova qualcosa di nuovo, non ottiene le risposte che sperava. Adesso dovrà mantenere la parola e tenere fuori chi continua a deludere. Solo a quel punto sarà giudicabile.





SASSUOLO



Consigli 7: Mura prima Icardi e poi Eder. Nulla può sul gol dell’italo-brasiliano, con la palla che passa tra una selva di gambe).



Lirola 6,5: Si invola sulla fascia e serve a Iemmello un comodo pallone da spingere in rete. Contiene abbastanza bene Perisic.



Letschert 6,5: Icardi è in versione orsacchiotto da coccolare. Non deve faticare troppo per contenerlo.



Acerbi 6,5: Spreca una clamorosa occasione a pochi centimetri dalla linea di porta, ma gioca una gran partita



Peluso 6: Accademico. Si limita a fare il suo.



Missiroli 6,5: Gioca da play basso e ben figura (Dall’85’ Aquilani s.v.).



Sensi 6: Nella linea di mediani, oggi è quello che ruba meno l’occhio.



Biondini 6,5: Ci mette tanto carattere. Ciò che fa la differenza in gare come questa.



Berardi 7: Serve a Iemmello l’assist dell’1.-0. Ci riprova con Acerbi (di destro), ma il difensore divora quello che sarebbe stato il raddoppio. Dà la sensazione di poter essere sempre pericoloso.



Iemmello 7,5: Doppietta al San Siro e ovazione del pubblico interista all’uscita. Non male. (Dal 66’ Defrel 5,5: Entra e impensierisce Handanovic con un bel tiro. Combina poco altro)



Politano 7: Avvia l’azione del vantaggio neroverde strappando la sfera dai piedi di Murillo (Dal 77’ Cannavaro s.v.)



Di Francesco 7: La sua squadra non ha grandi obiettivi ma continua a rimanere compatta. Sembra poco, ma chiedetelo a Pioli…