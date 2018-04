Handanovic 5,5: Prima una dormitina in uscita, poi non vede partire il tiro di Costa e il pallone che passa a pochi centimetri dalla sua mano, immobile, finisce in rete. Immobile anche sulla deviazione di Skriniar, questione di riflessi.



Cancelo 6,5: Corre con grandissima gamba ed è tra i pochi che riesce a dare respiro alle ripartenze nonostante quasi tutta la gara in inferiorità numerica.



Skriniar 5,5: Una deviazione sfortunata deposita la palla alle palle di Handanovic. Sempre nel secondo tempo si prende le ramanzine di Spalletti quando perde Higuain che una volta davanti ad Handanovic sbaglia tutto. Per il resto gara solida e si procura la punizione del pareggio di Icardi.



Miranda 6,5: Sul gol di Higuain potrebbe fare qualcosa in più anche lui, ma l’attaccante bianconero sbuca alle sue spalle.



D’Ambrosio 6: Contro Cuadrado e Douglas Costa non ha vita facile, ma non sfigura assolutamente. (dal 91’ Karamoh: s.v.)



Vecino 3: Rosso o non rosso, il suo rimane un gesto ingiustificato e ingiustificabile. Rovina la partita, come Orsato.



Brozovic 6: Non accusa l’inferiorità numerica nel suo reparto. Si batte con grande energia e con buone idee.



Candreva 5,5: Colpevolmente in ritardo, non chiude in tempo la diagonale su Douglas Costa. Poi si sfianca, ma l’errore resta.



Rafinha 7: Con l’Inter in dieci si sacrifica per la squadra. Sempre giocate puntuali ed è tra i pochi a saper mantenere sia la calma che il pallone tra i piedi. (dall’80’ Borja Valero: s.v.)



Perisic 6,5: 12 polmoni. Con l’Inter in dieci lo si vede a tutto campo. Salta Cuadrado e procura l’autogol di Barzagli, poi pressing da alieno e alla fine, troppo stanco, spreca una buona occasione.



Icardi 7: Implacabile. Un pallone, un gol. E che gol. Manda un chiaro messaggio a Sampaoli. (Dall’85’ Santon 3: Entra e fa più danni della grandine. In 5 minuti riesce a perdersi prima Cuadrado e poi Higuain in marcatura su palla inattiva).



Spalletti 4: Toglie inspiegabilmente Icardi dal campo, che infatti si arrabbia. Un cambio che rende l’Inter monca e spegne i sogni degli 80 mila sugli spalti.