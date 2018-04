MILAN-INTER 0-0

​



Handanovic 7,5: Si esibisce nel numero di casa: la parata impossibile, almeno all’apparenza. Strozza l’urlo in gola a Bonucci e moltissimi rossoneri sulle tribune. Si ripete in uscita bassa su Cutrone.



Cancelo 6: Ammonito a inizio gara per un fallo ingenuo su Calhanoglu, compromette la sua gara. Non spinge con la consueta qualità.



Skriniar 6: Scivola pericolosamente e quasi innesca il contropiede rossonero. Cutrone prova a sorprenderlo alle spalle, ma questa volta non va allo stesso modo del derby di Coppa Italia.



Miranda 7: Esalta il pubblico quando sfida Cutrone in una corsa fianco a fianco per 30 metri e gli strappa il pallone. Continuerà a strappare applausi per l’intero match.



D’Ambrosio 5,5: Sbaglia una serie infinita di appoggi. Suso lo mette in difficoltà con la solita finta a rientrare.



Gagliardini 6: Conferma di avere gamba. Pressa in ogni zona di campo, sempre con logica e concretezza.



Brozovic 6,5: Si divide la zona di campo con Kessié. Lascia qualche buco alle sue spalle, ma corre anche tanto nel tentativo di legare i reparti.



Candreva 6,5: Impegna Donnarumma, ma da posizione troppo decentrata per poter essere davvero pericoloso. Recapita a Icardi un pallone solo da spingere in rete ma l’attaccante stecca l’impatto. (Dal 77’ Eder: s.v.)



Rafinha 6,5: Pulisce palloni sporchi e vede linee di passaggio verticali. Esce stremato. (Dal 71’ Borja Valero 6: Spalletti lo butta nella mischia quando si rende conto che causa stanchezza la squadra palleggia con meno precisione. Lo spagnolo aiuta i suoi a rifiatare).



Perisic 6: Sbaglia un controllo letale, si sarebbe presentato probabilmente solo davanti a Donnarumma. Un suo cross sbagliato scavalca il portiere rossonero e rimbalza sulla parte alta della traversa. Nel match, anche se potrebbe puntare più volte l'avversario diretto e non lo fa".



Icardi 5: Galleggia sulla linea del fuorigioco e gli annullano un gol per questione di centimetri. Divora una di quelle occasioni che solitamente sfrutta anche da bendato. Incredibilmente bissa al 92’. Non da Icardi.



All. Spalletti 6,5: Il cambio che ha a disposizione per vincere il derby è Eder. Questo la dice lunga sul buon lavoro che ha svolto finora.