Handanovic 6: Falcinelli lo beffa da due passi. Qualche buon intervento in uscita.



Cancelo 6: In ritardo non chiude la diagonale e Falcenelli ne approfitta. Rischia di causare un rigore su Berardi. Tutto cambia quando c’è da spingere, si muove con buona gamba e guadagna il rigore che Icardi sbaglia.



Skriniar 5,5: Anche lui colpevole sul gol del Sassuolo, vede sia Falcinelli in ritardo che Cancelo alle sua spalle, ma non interviene.



Miranda 6: Il migliore del reparto difensivo. Esce per un problemino al polpaccio. (Dall’80 Joao Mario s.v.)



D’Ambrosio 4,5: Spalletti gli cambia lato e lui va totalmente nel pallone. Non si propone mai ed è morbido quando lascia involare Politano in occasione del vantaggio neroverde. (Dal 77’ Dalbert 5,5: Una bella chiusura in diagonale, ma il feeling con Perisic è ancora tutto da trovare).



Gagliardini 4,5: Impreciso, demotivato, lontanissimo dal calciatore che aveva spinto l’Inter a investire su di lui.



Borja Valero 5: Tocchi semplici e gioco veloce, manca il coniglio dal cilindro quando si stringono le maglie e si complicano le cose. Scolastico.



Candreva 5: Una buona conclusione con il sinistro e poco altro. Corre molto, raccoglie poco.



Brozovic 4,5: Sconclusionato, corre male e a vuoto. A volte senza voglia, come quando insegue per 50 metri Politano con fare svogliato. (Dal 46’ Eder 5: Spalletti gli chiede di dare sostegno a Icardi ma i due dialogano poco



Perisic 5: Prova qualche conclusione ma la convinzione e la cattiveria di qualche settimana fa sembrano ormai un ricordo. Sottotono ormai da un po’.



Icardi 4,5: Sprecone. Sbaglia un rigore e maglia solo davanti a Consigli su bell’assist di Brozovic. Giornata no.



Spalletti 5,5: L’Inter non reagisce e lui, preoccupato, manda segnali alla proprietà.